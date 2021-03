Jonge activisten teleurgesteld na klimaatoverleg met Timmermans

De internationaal bekende Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg en drie jonge medestanders zijn teleurgesteld over het overleg dat ze met Frans Timmermans hebben gehad over het Europese landbouwbeleid, zeggen ze. De voor klimaat verantwoordelijke vicevoorzitter van de Europese Commissie heeft laten weten dat hij de onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) nog een kans geeft en de commissie de voorstellen niet terugtrekt, zoals de activisten willen.

Thunberg, Luisa Neubauer, Adlade Charlier en de Belgische Anuna De Wever spraken dinsdagavond online met Timmermans. In een eerder onderhoud had de PvdA’er volgens de klimaatactivistes gezegd dat hij het voorstel zou intrekken als de onderhandelingen niet goed zouden verlopen. Na het overleg tweette Timmermans dat de “Europese Commissie toegewijd blijft om ervoor te zorgen dat het GLB de doelstellingen van de Europese Green Deal zal vervullen. Het is niet makkelijk, maar wel mogelijk.”

Op tafel liggen onder meer voorstellen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en plannen om de biodiversiteit beter te beschermen, bijvoorbeeld door boeren alleen subsidie te geven als ze ruimte houden voor natuur op hun land. Maar de voorstellen gaan volgens de activistes lang niet ver genoeg om de klimaatdoelen te halen.

“Dit GLB onderhandelen staat gelijk aan het weggooien van de Green Deal en het Akkoord van Parijs”, reageert De Wever. “Timmermans weet dat, maar hij is veel te positief over de toekomst en nuanceert te veel. Dat is enorm teleurstellend. We hebben gezegd dat we hem hiervoor verantwoordelijk zullen houden.”

De vier staan achter de klimaatbeweging #WithDrawTheCap (Trek het GLB in) die een akkoord over het Europese landbouwbeleid “onverantwoordelijk” noemt. “Het maakt de biodiversiteit kapot en geeft geen kansen aan lokale boeren”, aldus De Wever. “We zullen campagne blijven voeren.”