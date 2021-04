Chipbedrijven en positief Tankan-rapport stuwen Nikkei

De Japanse chipbedrijven lieten donderdag stevige winsten zien op de aandelenbeurs in Tokio, dankzij goede vooruitzichten van de Amerikaanse chipmaker Micron Technology. Een positief Tankan-rapport van de Bank of Japan, waaruit bleek dat het vertrouwen van grote Japanse bedrijven weer is teruggekeerd tot het niveau van voor de coronacrisis, bood eveneens steun aan de handel. Beleggers verwerkten daarnaast het omvangrijke investeringsplan van de Amerikaanse president Joe Biden en positieve signalen over het herstel van de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,7 procent hoger op 29.388,87 punten. Chipbedrijven als Tokyo Electron en Screen Holdings dikten zo’n 5 en 6 procent aan in navolging van de sterke koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Micron Technology kwam met beter dan verwachte omzetverwachtingen voor het lopende kwartaal. Sterkste stijger was de Japanse verzekeraar Dai-ichi Life Holdings. Het aandeel klom dik 9 procent, nadat het bedrijf liet weten eigen aandelen te gaan inkopen.

De Taiwanese chipmaker TSMC steeg 2,6 procent. Volgens persbureau Reuters wil het bedrijf in de komende drie jaar 100 miljard dollar investeren om de productiecapaciteit bij zijn fabrieken uit te breiden. TSMC wil daarmee het chiptekort aanpakken dat in onder meer de autosector zorgt voor productieproblemen.

In Shanghai noteerde de beurs tussentijds 0,3 procent in de plus. Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de Chinese industrie in maart in het traagste tempo is gegroeid in bijna een jaar. De Hang Seng-index dikte 1,1 procent aan richting het lange weekeinde in Hongkong. De financiƫle markten in Hongkong zijn vrijdag dicht, net als de beurzen in Europa en de VS. In Tokio en Shanghai wordt op Goede Vrijdag wel gehandeld.