Frankrijk akkoord met Brussel over herfinanciering Air France-KLM

De Franse regering heeft een akkoord bereikt met de Europese Commissie over een door de staat gesteund herfinancieringspakket om Air France-KLM door de crisis te helpen. Dat heeft Bruno Le Maire, de Franse minister van Financiën, zondag gezegd tegen de Franse televisiezender LCI TV.

De minister wilde nog niks zeggen over de hoogte van het bedrag. Eerder meldde persbureau Bloomberg dat het om een kapitaalinjectie van miljarden euro’s zou gaan. Wel zei Le Maire dat het bestuur van de luchtvaartcombinatie maandag samenkomt om het pakket te bespreken en goed te keuren. “Het was een lange en moeilijke onderhandeling, maar ik denk dat we een goede deal hebben gesloten met vicevoorzitter Margrethe Vestager”, aldus Le Maire.

Frankrijk en Nederland, die beide een belang van rond 14 procent hebben in Air France-KLM, kwamen de luchtvaartcombinatie eerder al te hulp met 10,4 miljard euro aan leningen en kredietgaranties. Het bedrijf geeft door de aanhoudende reisbeperkingen tegen corona nog altijd meer geld uit dan dat er binnenkomt, dus is volgens de bedrijfstop nu vooral nieuw eigen kapitaal nodig, zodat de schuldenlast niet verder oploopt.

De luchtvaartmaatschappij was al langer in gesprek over herfinanciering om de schuldenlast te verlichten, maar die gesprekken werden bemoeilijkt door eisen van de Europese Unie over het opgeven van bepaalde start- en landingsrechten, zogenoemde slots. Die gelden als tegenprestatie voor nieuwe hulp. Volgens Le Maire zijn er daarin wat concessies gedaan, maar is niet toegegeven aan het opgeven van 24 slots zoals Brussel eerder eiste. Verdere details daarover zijn niet bekendgemaakt.