Energiebedrijf Eneco merkt effecten van corona en warm weer

Energiebedrijf Eneco heeft vorig jaar de gevolgen gemerkt van de coronacrisis en het warme weer in Europa. Zo nam de vraag naar elektriciteit op met name de zakelijke markt af omdat bijvoorbeeld kantoren leegstonden vanwege het vele thuiswerken door de pandemie en mensen minder met de trein bij de NS reisden. Door het warmste jaar ooit gemeten in Europa ging de gasverkoop omlaag, aldus Eneco.

De onderneming was daardoor naar eigen zeggen genoodzaakt om stroom en gas terug te verkopen tegen lagere marktprijzen. De omzet zakte in tot ruim 4,1 miljard euro, van meer dan 4,3 miljard euro in 2019. Eneco zegt wel dat dit mede werd gecompenseerd door een overname in Duitsland, waardoor het klantenbestand werd uitgebreid naar 5,9 miljoen contracten.

De nettowinst steeg wel flink, met 48 procent naar 118 miljoen euro. Dat kwam volgens Eneco onder meer omdat nieuwe windparken in gebruik werden genomen, zoals de windmolenparken Borssele III en IV in Zeeland. Volgens het bedrijf nam de duurzame energiecapaciteit vorig jaar met 202 megawatt toe. Daarmee kunnen ongeveer 200.000 huishoudens van stroom worden voorzien.

De investeringen bedroegen vorig jaar 385 miljoen euro tegen 343 miljoen euro een jaar eerder. Dat geld ging met name naar windparken op land en op zee, maar ook naar ICT-systemen, zonneparken en onderhoud en uitbreiding van de warmtenetten. In Utrecht werd een tweede installatie voor biowarmte gebouwd.

Het bedrijf heeft een doelstelling om de eigen duurzame productiecapaciteit bijna te verdubbelen naar ongeveer 3200 megawatt in 2025. Daarvan zal de capaciteit uit wind- en zonne-energie worden uitgebreid naar 2500 megawatt.

Eneco spreekt zelf van goede resultaten, ondanks de coronacrisis en het warme weer. Vorig jaar kwam de onderneming definitief in Japanse handen met de overname door de Japanse bedrijven Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power.