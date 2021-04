LG wint op beurs in Seoul na staken productie smartphones

Het aandeel LG Electronics werd dinsdag stevig hoger gezet op de beurs in Seoul in navolging van de flinke koerswinsten in de Amerikaanse techsector. Beleggers verwerkten ook nog het nieuws dat het Zuid-Koreaanse technologieconcern gaat stoppen met de productie van smartphones en zich volledig gaat richten op onderdelen voor elektrische auto’s en slimme apparatuur voor in huis. De stemming op de Aziatische aandelenmarkten was gemengd, ondanks de nieuwe recordstanden op Wall Street.

De Kospi in Seoul won 0,2 procent. LG Electronics dikte bijna 4 procent aan. Het technologieconcern liet in januari al weten de opties te onderzoeken voor zijn smartphonedivisie die al jarenlang verlieslijdend is. Het is voor het eerst dat een bekend smartphonemerk helemaal van de markt gaat verdwijnen. In Sydney klom de All Ordinaries 0,9 procent na het besluit van de Australische centrale bank om de rente conform verwachting ongewijzigd te laten.

In Japan namen beleggers wat winst na de sterke opmars in de afgelopen dagen. De Nikkei in Tokio eindigde 1,3 procent lager op 29.696,63 punten. Een sterker dan verwachte daling van de bestedingen van Japanse huishoudens zorgde daarbij voor enige koersdruk. De uitgaven namen in februari met 6,6 procent op jaarbasis af en lieten daarmee voor de derde maand op rij een daling zien.

Fast Retailing, de eigenaar van de Japanse kledingketen Uniqlo, verloor 1,5 procent. SoftBank daalde 1 procent. De Japanse techinvesteerde neemt voor 2,8 miljard dollar een belang van 40 procent in de Noorse robotmaker AutoStore. Het Japanse oliebedrijf Inpex kampte met de forse daling van de olieprijzen op maandag en zakte 2,8 procent.

In Shanghai, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeind, noteerde de hoofdindex tussentijds 0,3 procent lager. Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de bedrijvigheid in de dienstensector in China in maart verder is toegenomen ten opzichte van februari. De solide economische cijfers wakkerden echter de zorgen aan dat Peking het stimuleringsbeleid voor de economie zal terugschroeven om de inflatie af te remmen. In Hongkong hadden beleggers een vrije dag.