Suezkanaal bekijkt uitbreiding na vastlopen megacontainerschip

De autoriteiten van het Suezkanaal gaan kijken of het zuidelijke deel van de waterweg moet worden uitgebreid. In dat deel liep twee weken geleden een enorm containerschip vast, met een grote opstopping van schepen bij de belangrijke vaarroute tot gevolg.

De voorzitter van de Suez Canal Authority zegt dat ook wordt gekeken naar de aanschaf van grote hijskranen om containers van hoogtes tot wel 250 meter te kunnen lossen. Het containerschip de Ever Given lag dwars over de Egyptische waterweg en werd ruim een week geleden losgetrokken door bergers. Inmiddels is de file van schepen bij het Suezkanaal helemaal opgelost.

In 2014 kreeg de Nederlandse baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis samen met andere baggerbedrijven nog een opdracht van 1,5 miljard dollar voor het verbreden en verdiepen van delen van het Suezkanaal. Ook ging het om de aanleg van een nieuwe waterweg van 50 kilometer langs de bestaande vaarroute zodat schepen elkaar gelijktijdig kunnen passeren. Die werkzaamheden werden in 2015 afgerond. Boskalis-dochter Smit Salvage was betrokken bij het bergen van de Ever Given.

Overigens liep het verkeer in het Suezkanaal dinsdag enige vertraging op nadat een olietanker met motorproblemen had te kampen. Sleepboten moesten even te hulp schieten bij de tanker Rumford. De motorproblemen zijn inmiddels voorbij en het schip vaart weer. Het scheepsverkeer in het Suezkanaal verloopt weer normaal.