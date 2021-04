‘Maker van plantaardige burgers Impossible Foods wil naar beurs’

De Amerikaanse producent van plantaardige burgers Impossible Foods wil naar verluidt naar de beurs. Persbureau Reuters meldt op basis van ingewijden dat de onderneming daarbij zou mikken op een beurswaarde van 10 miljard dollar of meer.

Tijdens een financieringsronde vorig jaar hing er aan het bedrijf nog een prijskaartje van ongeveer 4 miljard dollar. Maar de vraag naar vleesvervangers neemt steeds meer toe, vandaar dat beleggers waarschijnlijk erg geïnteresseerd zullen zijn. Eerder staken beroemdheden als tennisster Serena Williams en rapper Jay-Z al geld in Impossible Foods.

Volgens bronnen is de maker van onder meer de Impossible burger, die ook door restaurantketen Burger King in de Verenigde Staten wordt verkocht, nu aan het kijken of een gang naar de beurs interessant is. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om met een zogeheten spac (special purpose acquition company) te fuseren, een lege beurshuls waar door investeerders geld is gestoken met het doel om een bedrijf over te nemen.

De mogelijke beursgang zou ergens in de komende twaalf maanden plaats kunnen vinden. Impossible Foods zelf weigerde commentaar te geven op het nieuws. Branchegenoot Beyond Meat zette eerder al de stap naar de aandelenmarkten.