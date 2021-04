FNV: medewerkers Makro moeten niet zomaar salaris inleveren

Medewerkers van groothandelsketen Makro moeten “niet zomaar salaris inleveren bij gelijk werk”. Daarvoor waarschuwt vakbondsbestuurder Margje van der Woude van FNV. Makro gaat reorganiseren, waardoor honderden werknemers hun huidige baan verliezen. Zij moeten daardoor solliciteren op nieuwe functies bij het bedrijf.

Personeel van Makro kreeg eerder deze week een brief waarin de reorganisatie werd aangekondigd, en daarop wist RTL Nieuws de hand te leggen. In de brief zou de Makro aangeven “het werk opnieuw vorm te geven in andere, nieuwe functies”. Acht functies zoals wijnspecialist en bakker komen te vervallen. Er komen wel vier nieuwe functies voor in de plaats.

Van der Woude vreest dat Makro druk zal uitoefenen op de medewerkers, om met minder salaris genoegen te nemen in soortgelijke functies. Ze raadt medewerkers aan daar niet mee akkoord te gaan. “Werknemers moeten solliciteren op lagere functies dan ze momenteel hebben. Ruim 200 fte’s zijn boventallig verklaard, maar er komen 296 plekken bij. Makro wil meer mensen voor minder geld”, concludeert de FNV-bestuurder.

Makro is onderdeel van het Duitse groothandelsconcern Metro. Er zijn zeventien vestigingen in Nederland, waar in totaal ongeveer 3400 mensen werken.

Onlangs kondigde supermarktketen Jumbo ook al aan te gaan reorganiseren, zonder dat er banen zouden verdwijnen. Jumbo-werknemers van wie de functie verdwijnt moeten eveneens solliciteren op een nieuwe positie. Daarop reageerde FNV ook al boos. Vakbondsbestuurder Mari Martens raadde de Jumbo-werknemers aan niet te trappen in het trucje van de keten, waarmee het de salarissen van personeel zou kunnen verlagen.