Sterkste stijging Nederlandse export na 2019

Nederland exporteerde in februari 4,5 procent meer goederen dan een jaar eerder. Dat is de sterkste stijging van de uitvoer na 2019, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral de export van chemische producten en machines nam volgens het statistiekbureau sterk toe.

Nederland importeerde ook meer. Het totale volume van de ingevoerde goederen was in februari 5,8 procent groter dan een jaar eerder.

Exporterende bedrijven worden beetje bij beetje optimistischer, zo meldden ondernemersvereniging evofenedex en Atradius onlangs op basis van eigen onderzoek. Minder dan de helft van de ondervraagde exporterende bedrijven gaf aan nog last te hebben van de coronapandemie. Een vijfde van de ondernemers profiteerde juist van de huidige situatie.

Ook het CBS meet iedere maand of de omstandigheden gunstig of ongunstig zijn voor de internationale handel. In april is de situatie gunstiger dan in februari, stelt het statistiekbureau. Dat komt bijvoorbeeld omdat het vertrouwen bij ondernemers in de Duitse maakindustrie toeneemt. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor Nederland.