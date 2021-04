Halvering aantal reizigers zadelt Rotterdamse RET op met verlies

Het Rotterdamse ov-bedrijf RET heeft coronajaar 2020 afgesloten met een verlies van dik 11 miljoen euro. De onderneming zag de passagiersstroom in trams, metro’s en bussen bijna halveren, wat voor lagere opbrengsten zorgde. In totaal checkten 95 miljoen reizigers in bij het bedrijf, 46 procent minder dan in topjaar 2019.

Algemeen directeur Maurice Unck spreekt van een “ongekende dip” na jaren van recordgroei. De eerste maanden van 2020 verliepen volgens hem nog voorspoedig met meer reizigers en meer klanttevredenheid. Maar toen het virus toesloeg daalden de reizigersstroom naar 15 tot 20 procent van de gebruikelijke aantallen, waarna de aantallen geleidelijk aan weer toenamen. Nu vervoert de RET zo’n 40 tot 50 procent van zijn normale passagiersaantallen.

De totale opbrengsten vorig jaar bedroegen 470 miljoen euro, waar dat een jaar eerder 488 miljoen euro was. De opbrengsten uit kaartverkoop waren 145 miljoen euro, een daling van 62 miljoen euro ten opzichte van 2019. Daarbij had het bedrijf vooraf juist gerekend op verdere groei. De overige inkomsten, een combinatie van onder andere exploitatiebijdragen en werk dat de RET uitvoert in opdracht van derden, waren 325 miljoen euro. Daar zat ook 71,2 miljoen euro noodsteun van de overheid bij.

Ondanks de crisis bleef de RET investeren in projecten om de dienstverlening te verbeteren en uit te breiden. Zo werden 42 nieuwe duurzame bussen gekocht. Verder zette het bedrijf in op samenwerking met aanbieders van deelscooters en -fietsen en werd gewerkt aan de keervoorziening bij Pijnacker, die het mogelijk maakt om de metrofrequentie tussen Pijnacker en Rotterdam Centraal in de spits te verdubbelen.