‘Wissel ambtenaren tussen gemeenten uit voor bouwprojecten’

Veel gemeenten hebben niet voldoende kwalitatief geschoold personeel in dienst om bouwprojecten te kunnen beoordelen en daarvoor vergunningen te verlenen. Daarom zouden ambtenaren tussen gemeenten moeten worden uitgewisseld. Daarvoor pleit Onno Hoes, voorzitter van makelaarsvereniging NVM in een toelichting op de kwartaalcijfers. Een regionale benadering voor woningbouwprojecten moet helpen om het woningtekort aan te pakken.

Hoes verwijst naar een notitie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor de kabinetsformatie. Daarin stelt het PBL dat er meer vaklui en ambtenaren nodig zijn om het woningtekort aan te pakken. Hoes denkt dat bouwprojecten kunnen worden vlotgetrokken door ambtelijk personeel dat bouwkundig kan adviseren waar nodig uit andere gemeenten te halen. “Er is vaak persoonlijk en veel overleg nodig. Het is een slechte zaak als het op dat vlak misgaat. Je moet uiteindelijk één overheid zijn”, vindt Hoes.

Hoes pleit ook voor een sneller vergunningssysteem voor huizen die met vooraf gefabriceerde woningdelen gebouwd worden, het zogenoemde industrieel bouwen. Die zorgen volgens de voorzitter voor een snellere voorbereiding en ook minder uitstoot van CO2 en stikstof. Met een snellere vergunningsprocedure wordt het “makkelijker om de juiste woningen op de juiste plek te bouwen”, zegt Hoes.

Ook het bouwen van de juiste woningen op de juiste plek is nog een heikel punt voor Hoes. De NVM maakt zich zorgen over een tweedeling op de woningmarkt. De nieuwbouwwoningen worden volgens de makelaarsvereniging steeds duurder en steeds meer gekocht door mensen met een hogere opleiding en een hoger inkomen. Een nieuwbouwwoning kost nu gemiddeld ruim 433.000 euro. “Dat gaat heel stigmatiserend worden”, waarschuwt Hoes. Hij roept eens temeer op tot een minister van Wonen in een nieuw kabinet.

Dat nieuwe kabinet moet volgens de NVM ook beter nadenken over eventuele maatregelen op de woningmarkt. Zo is de NVM niet te spreken over de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters, vanwege het prijsopdrijvende effect. Hoes hekelt “incidenteel populistische maatregelen zo vlak voor de verkiezingen” en vindt dat er structureel gewerkt moet worden aan de woningmarkt. “De druk is heel hoog. Neem geen maatregelen meer die het mensen makkelijker of moeilijker maken. Probeer stabiel te blijven en kijk waar je kunt versnellen met industrieel bouwen, dan komt er meer ruimte op de markt”, aldus Hoes.