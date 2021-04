Zeetransportbedrijven helpen Nikkei aan nipte winst

De aandelenbeurs in Tokio boekte donderdag een kleine winst. Vooral de grote Japanse zeetransportbedrijven gingen vooruit door de hoop dat deze ondernemingen zullen profiteren van het wereldwijde economische herstel van de coronacrisis. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in Japan zorgde daarentegen voor koersdruk bij de bedrijven die meer op het binnenland zijn gericht. Ook waarschuwde de voorzitter van de Japanse regeringspartij LDP dat het afgelasten van de Olympische Spelen in Tokio een serieuze optie is als de coronapandemie oncontroleerbaar dreigt te worden.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, ging uiteindelijk met een plusje van 0,1 procent de dag uit op 29.642,69 punten. Containervervoerders als Nippon Yusen, Mitsui OSK Lines en Kawasaki Kisen behoorden tot de sterkste stijgers met winsten tot dik 4 procent. De Japanse banken profiteerden van de goed ontvangen resultaten van de Amerikaanse branchegenoten Goldman Sachs en Wells Fargo. Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group en Nomura stegen tot 2 procent. Toshiba won 0,9 procent. Het aandeel steeg een dag eerder al ruim 5 procent door berichten dat meerdere partijen het technologieconcern willen overnemen.

De Chinese beurzen verloren terrein in afwachting van het economische groeicijfer over het eerste kwartaal, dat vrijdag naar buiten komt. Naast het Chinese bruto binnenlands product (bbp) staan vrijdag ook de winkelverkopen en industriƫle productie op het programma. Beleggers vrezen dat een sterke groei van de op een na grootste economie ter wereld zal leiden tot een verdere afbouw van het stimuleringsbeleid. De beurs in Shanghai zakte 0,8 procent en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,9 procent. De Kospi in Seoul won 0,4 procent na het besluit van de Zuid-Koreaanse centrale bank om de rente ongewijzigd te laten.