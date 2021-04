Chinese groei en automakers helpen beurs naar positief slot

Sterke groeicijfers van de Chinese economie zorgden vrijdag voor een positieve sfeer op de Europese beurzen. Daarnaast stonden automakers in de belangstelling. Mercedes-Benz-moeder Daimler haalde een hoger dan verwachte winst, terwijl Volkswagen aanzienlijk meer auto’s verkocht in het eerste kwartaal dan een jaar eerder. Ook de Europese autoverkopen waren in de eerste drie maanden beter dan verwacht.

Daimler steeg 2,7 procent in Frankfurt. De eigenaar van Mercedes-Benz profiteerde in het eerste kwartaal vooral van sterke verkopen in China. Branchevereniging ACEA meldde daarnaast dat de autoverkopen afgelopen kwartaal zijn gestegen dankzij een sterke opleving in maart. Volkswagen (plus 3 procent) meldde een groei van de autoverkopen ten opzichte van vorig jaar van een vijfde. Met name in China en de Verenigde Staten scoorde het bedrijf.

Ook andere automakers stegen mee. In Parijs klom Renault 2,4 procent. Stellantis, de eigenaar van merken als Fiat, Citroën en Peugeot, won 1,5 procent.

Ook andere Europese bedrijven openden de boeken. Zo kwam de Duitse maaltijdboxenbezorger HelloFresh met de mededeling dat de omzet en winst veel beter worden dan verwacht. Het aandeel werd 3 procent hoger gezet in Frankfurt. L’Oréal verloor bijna 2 procent in Parijs. Het cosmeticaconcern profiteerde van een sterke vraag van Chinese consumenten. Beleggers pakten daarop wat winst.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent hoger op 716,80 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 1.041,36 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,3 procent.

Koploper in de AEX was AkzoNobel. De verfmaker werd 3,7 procent hoger gezet na sterke kwartaalcijfers van branchegenoot PPG. Ook staalconcern ArcelorMittal stond in de kopgroep met een plus van 3,3 procent. Supermarktbedrijf Ahold Delhaize (min 1,3 procent) en telecomconcern KPN (min 2,7 procent) noteerden ex dividend.

In de MidKap was industrieel toeleverancier Aalberts de grootste stijger met een plus van 2,8 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM (plus 2,2 procent) volgde. Beter Bed zag een eerdere winst verdampen en eindigde 2,7 procent lager. De omzet van het bedrijf lag door winkelsluitingen achter, maar de onlineverkopen waren sterk en het orderboek was veel voller dan een jaar geleden.

De euro stond op 1,1967 dollar, tegen 1,1962 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 63,21 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs tot 66,82 dollar per vat.