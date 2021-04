‘Europa is traag met uitrol snel 5G-netwerk’

Europa is laat met de uitrol van het snelle 5G-netwerk voor mobiel internet. Om het niveau van China te bereiken heeft Europa met het huidige tempo nog zeker twee jaar nodig. Dat zegt Börje Eckhom, topman van de Zweedse producent van telecomapparatuur Ericsson in een interview met de Franse krant Le Monde. Hij waarschuwt dat Europa het risico loopt om nieuwe banen mis te lopen.

Volgens Eckhom liep Europa bij de uitrol van 4G ook al achter. Dat kan volgens hem verklaren waarom Europa ook geen grote digitale spelers heeft. “De grote platforms zijn bijna allemaal Amerikaans of Chinees, de twee regio’s waar 4G het eerste werd uitgerold. Ik vrees dat dit met 5G opnieuw zal gebeuren en dat Europa vele banen van de toekomst misloopt.”

Volgens de Ericsson-baas lopen ook Australië, Zuid-Korea en het Midden-Oosten voor op Europa. In China is 11 procent van de abonnees ondertussen overgegaan op het 5G-netwerk. In Noord-Amerika gaat het om 4 procent, terwijl dit percentage in Europa rond de 1 ligt.

Als reden voor de trage uitrol van 5G in Europa wijst Eckhom onder andere op het lage rendement voor investeerders. Zowel in Europa als in de VS zijn licenties om bepaalde mobiele frequenties te mogen gebruiken erg duur. “Maar terwijl Amerikaanse exploitanten eigenaar zijn van de frequenties die zij kopen, worden deze in Europa slechts voor een beperkte tijd toegewezen.” Daardoor haken investeerders volgens hem af. Daarnaast zijn de vergunningsprocedures zeer ingewikkeld en traag.

Ook de publieke opinie over mogelijke gevaren van 5G speelt volgens de Ericsson-baas een rol. “We zien dit ook bij het coronavaccin, waar meer scepsis heerst dan elders. Het is hetzelfde met 5G, ondanks dat studies niet hebben aangetoond dat 5G een negatief effect heeft op de gezondheid. Sommige Europese verordeningen op dit gebied belemmeren echter de invoering ervan.”