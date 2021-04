ABN AMRO klimt op beurs na schikking witwaszaak

Het aandeel ABN AMRO is maandag hoger gezet op de Amsterdamse beurs. Beleggers verwerkten de schikking van bijna een half miljard euro die de bank trof met het Openbaar Ministerie (OM) vanwege verdenkingen van witwassen. De zaak heeft ook gevolgen voor Danske Bank. De Deense bank ziet zijn topman Chris Vogelzang en commissaris Gerrit Zalm, beiden afkomstig van ABN AMRO, vertrekken.

ABN AMRO (plus 2,2 procent) was de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven op het Damrak. De bank schikte de witwaszaak voor 480 miljoen euro met het OM. Het financiĆ«le concern werd er lang van verdacht onvoldoende te hebben gedaan om witwassen te voorkomen. Een paar jaar geleden moest ING in een vergelijkbare kwestie ook al honderden miljoenen euro’s boete betalen. ABN AMRO verwacht door de boete een beperkt nettoverlies te lijden in het eerste kwartaal.

In Kopenhagen zakte Danske Bank 1,6 procent, na het nieuws dat het strafrechtelijk onderzoek naar voormalige bestuurders van ABN AMRO nog loopt. Dit leidde tot het vertrek van Vogelzang en Zalm. Vogelzang, die krap twee jaar geleden aan het roer kwam te staan van Danske Bank, zei in een verklaring “zeer verrast te zijn” door het besluit van de Nederlandse autoriteiten. Hij zat destijds in het bestuur van ABN AMRO en gaf leiding aan de particuliere en zakelijke tak van de bank.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 717,81 punten. De MidKap klom 0,4 procent, tot 1045,37 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,2 procent. Londen steeg een fractie.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de sterkste stijger in de AEX met een winst van dik 1 procent. Staalmaker ArcelorMittal sloot de rij met een min van 1 procent. KPN verloor 0,6 procent. Het Agentschap Telecom gaat bekijken of de huidige maatregelen van het telecomconcern voldoen aan alle eisen voor een veilig netwerk. Aanleiding is een rapport uit 2010 waarin staat dat het Chinese technologiebedrijf Huawei in het verleden klanten van KPN heeft afgeluisterd en klantgegevens kon stelen.

Bij de kleinere bedrijven won Ajax 1,9 procent. Met de winst van de KNVB-beker door de beursgenoteerde voetbalclub is ook duidelijk geworden hoe de Europese tickets aan het einde van het seizoen worden verdeeld. De kampioen plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de lucratieve Champions League. Ajax koerst in de Eredivisie af op de titel.

De euro was 1,1977 dollar waard, tegen 1,1967 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 62,98 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 66,54 dollar per vat.