‘Helft werkenden denkt pensioenleeftijd niet gezond te halen’

De helft van de werkenden denkt niet tot hun pensioen te kunnen doorwerken vanwege de arbeidsomstandigheden. Dat komt onder meer door de werkdruk, de lichamelijke belasting die ze ervaren en het werkklimaat (tocht, warmte en kou). Dat meldt vakbond FNV op basis van onderzoek onder ruim 5600 werknemers. Driekwart van hen vindt dat de werkgevers arbeidsrisico’s onvoldoende aanpakt.

FNV vindt dat de Inspectie SWZ, voorheen de arbeidsinspectie, meer mogelijkheden en capaciteit moet krijgen om te inspecteren. “Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. Maar vaak geven zij geen voorlichting aan werknemers en hebben zij geen plan om de risico‚Äôs aan te pakken”, zegt vicevoorzitter van FNV Kitty Jong. Daardoor komen volgens de vakbond onnodig veel mensen aan de kant te staan.

Bijna de helft (47 procent) van de mannen denkt zijn pensioen niet gezond te halen. Bij vrouwen is dat percentage met 57 procent een stuk hoger. Dat komt volgens FNV omdat vrouwen vaker in de zorg werken, waar de werkdruk hoog is. Ook speelt daar mee dat de kans op een besmetting met een ziekte zoals bijvoorbeeld het coronavirus groter is.