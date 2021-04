Hoekstra: ABN AMRO erkent fouten met witwasschikking

ABN AMRO geeft met de schikking van 480 miljoen euro toe dat er flinke fouten zijn gemaakt in de witwaszaak waarmee het Openbaar Ministerie maandag naar buiten kwam. Dat zegt demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra. De Nederlandse staat is grootaandeelhouder van de bank.

“Ja, dat heeft de bank ook zelf toegegeven”, zei Hoekstra op de vraag of ABN AMRO schuld heeft. Zijn ministerie benadrukt dat het niet om een strafrechtelijke schulderkenning gaat. ABN-baas Robert Swaak zei eerder op maandag dat de schikking “nadrukkelijk geen schulderkenning” betekent.

Wel heeft de bank sommige zaken “echt niet goed” aangepakt. “Zij zijn zelf ook die transactie aangegaan. Volgens mij betekent dat, dat men ook toegeeft dat er dingen fout zijn gegaan.” De bank schikte met het Openbaar Ministerie, dat zegt dat de bank jarenlang en structureel de antiwitwaswet heeft overtreden. Swaak zei in een persconferentie dat de bank wel volledige verantwoordelijkheid neemt voor de feiten die het OM naar buiten heeft gebracht.

“Volgens mij heeft men duidelijk gezegd dat men zich dit wel degelijk aantrekt, dat men ook verantwoordelijkheid neemt voor wat er verkeerd is gegaan”, zegt Hoekstra. Hij noemt het “zeer pijnlijk en zeer ernstig wat er gebeurd is. Het laat zien dat we nog een lange weg te gaan hebben in Nederland en ook in de bancaire sector als het gaat om het onder controle krijgen van het grotere probleem dat witwassen in Nederland is”. In 2018 trof ING in een vergelijkbare kwestie een recordschikking van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie.

Het probleem leeft dan ook breder dan alleen bij ABN AMRO, zegt de bewindsman. Nederland is er volgens Hoekstra te lang te naïef over geweest. “We willen dat we bij ABN AMRO, maar ook breder in de financiële sector, dit probleem met wortel en tak weten uit te roeien, want het vreet echt de rechtstaat aan.”

Overigens loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar voormalig bestuurders, waaronder vermoedelijk oud-topman Gerrit Zalm, een van de voorgangers van Hoekstra als schatkistbewaarder.