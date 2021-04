‘Paar miljoen euro schade door witwasbeschuldiging ABN AMRO’

De Vereniging van Effectenbezitters schat dat beleggers een paar miljoen euro kwijt zijn geraakt door de witwasbeschuldiging aan het adres van ABN AMRO. Paul Koster, directeur van de VEB, laat desgevraagd weten dat de vereniging nog op antwoord wacht van de bank op de brief die de vereniging stuurde na het bekend worden van de witwasbeschuldiging half maart. “Dat antwoord moet voor 30 april binnen zijn”, aldus Koster.

Koster benadrukt verder dat transparantie over dit soort beschuldigingen belangrijk is voor de markt. “Het is veel geld, dat moeten we ons blijven realiseren”, zegt hij over de voorlopig geschatte schade.

ABN AMRO schikte vandaag voor de witwasperikelen voor een bedrag van 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie. Dat verwijt de bank jarenlang en structureel de witwaswet niet goed te hebben nageleefd bij de Nederlandse activiteiten.

Koster zegt dat de VEB de aantijgingen van het Openbaar Ministerie nog nader aan het bestuderen is. “We hopen met ABN in goed overleg te kunnen”, zegt Koster. “We hopen dat ABN zegt ‘dit is niet goed gegaan’ en dat er dan een compensatie komt.”

De VEB riep al eerder op tot compensatie. Toen het nieuws over de extra beschuldiging in de media verscheen op 15 maart was de onrust onder beleggers aanzienlijk, zei Koster eerder. Een ernstige beschuldiging van dergelijke aard had niet in de laatste pagina’s van het jaarverslag van de bank moeten staan, maar veel prominenter naar buiten gebracht moeten worden, aldus Koster.

De koers van het aandeel zakte op de beurs die dag ruim 5 procent. Veel beleggers zouden onvoldoende geïnformeerd zijn geweest en op de valreep nog tegen een te hoge prijs ABN AMRO-aandelen hebben gekocht. Mocht de VEB er niet uitkomen met de bank dan kan volgens de vereniging een collectieve schadevergoedingsactie volgen.