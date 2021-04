‘Voorspellingen kantoorverhuurder WeWork weer onrealistisch’

De Amerikaanse kantoorverhuurder WeWork geeft dezelfde soort ‘opgeblazen omzetverwachtingen’ in de aanloop naar zijn beursgang als in 2019, schrijft de Amerikaanse krant New York Times. Dat was een van de redenen waarom WeWork destijds in de problemen kwam en de beursgang uiteindelijk afblies. Nu gaat WeWork fuseren met een beursgenoteerd investeringsfonds of spac. Daarvoor gelden iets andere regels.

WeWork gaat naar verwachting later dit jaar een fusie aan met investeringsfonds BowX Acquisition, dat een notering heeft aan techbeurs Nasdaq. De twee bedrijven schetsen een optimistisch toekomstbeeld voor de verhuurder van werkplekken en kantoorruimtes met omzetten die het bedrijf nu nog niet haalt en een snel herstel na de coronacrisis.

In 2019 kreeg WeWork de Amerikaanse beurswaakhond SEC achter zich aan. Een bedrijf dat op traditionele wijze naar de beurs gaat mag maar beperkt voorspellingen doen en publiekelijke uitlatingen doen. Bij een fusie met een spac, wat momenteel erg populair is, mag dat allebei wel. De SEC waarschuwde bedrijven eerder deze maand al dat zelfs als ze met een spac willen fuseren, ze geen onrealistische voorspellingen mogen doen.

Ook in Nederland zijn een aantal spacs op de beurs genoteerd en komen er nog een aantal aan. De Nederlandse toezichthouder Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) zegt bij het naar de beurs gaan van die investeringsfondsen goed te letten op wat ze beloven aan hun aandeelhouders te vertellen over het gekozen fusiebedrijf. Daarna houdt de waakhond ook in de gaten of dat gebeurt.

Omdat de spacs bij de beursgang hun aandelen alleen aanbieden aan professionele beleggers, ziet de AFM geen probleem dat die niet precies weten waar ze in beleggen. Dat risico kunnen ze zelf inschatten. Voor particuliere beleggers die na de beursgang aandelen kopen in een investeringsfonds is het risico wel hoger, geeft de toezichthouder toe. Na een tijdje op de beurs, waarin een bedrijf op zijn minst twee keer per jaar de boeken moet openen, is er echter weer volledige duidelijkheid.