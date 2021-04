Tesla-baas: automatische piloot stond uit bij dodelijk ongeluk

Tesla-baas Elon Musk wijst de beschuldiging van de hand dat er sprake was van een zelfrijdende auto bij het ongeluk met een Tesla afgelopen weekend. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Volgens de data die het bedrijf tot dusverre heeft kunnen inzien, had het voertuig de automatische piloot niet ingeschakeld, meldde de topman op Twitter. Musk meldde ook dat voor de auto niet de optie voor volledig zelfstandig rijden was aangeschaft.

Volgens het vooronderzoek van de politie was het “bijna 99,9 procent zeker” dat er niemand achter het stuur zat tijdens het ongeval. Een politiewoordvoerder in Harris County in de staat Texas liet maandag weten dat volgens de eerste bevindingen een van de inzittenden op de passagiersstoel zat en de ander op de achterbank toen de wagen van de weg raakte en tegen een boom reed.

Musk reageerde echter door te stellen dat de standaard automatische piloot strepen op de weg nodig heeft om te kunnen functioneren en dat die er niet waren op deze weg. Tesla wijst er ook altijd op dat de bestuurder nog steeds zijn handen aan het stuur moet hebben en altijd klaar moet zijn om de controle over te nemen.

Er wordt verder onderzoek naar de zaak gedaan, onder meer door verkeersdienst National Transportation Safety Board (NTSB). De politie in Texas zal dinsdag met huiszoekingsbevelen de data gaan ophalen bij Tesla, meldde een politieofficier aan persbureau Reuters.