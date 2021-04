Chipsector centraal op Damrak na cijfers ASML en ASMI

Op Beursplein 5 hebben beleggers woensdag opnieuw een drukke cijferdag voor de boeg. Vooral de chipsector staat in de belangstelling na de kwartaalresultaten van ASML en ASMI. Ook andere grote AEX-bedrijven als Heineken, AkzoNobel en Randstad gaven een kijkje in de boeken. Buiten Nederland brachten onder meer het Franse luxeconcern Kering, het Franse supermarktconcern Carrefour, de Zwitserse farmaceut Roche en de Zweedse maker van telecomapparatuur Ericsson de cijfers naar buiten.

De Amsterdamse hoofdindex koerst op basis van de openingsindicatoren af op een vrijwel vlak begin van de handelsdag. Dinsdag wist de AEX nog net boven de 700 punten te blijven. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen woensdag overwegend omlaag door de zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen in de wereld.

Chipmachinemaker ASML is positiever geworden over het hele jaar na een sterk eerste kwartaal. Het bedrijf verwacht dat de omzet dit jaar met 30 procent zal toenemen, geholpen door de grote vraag naar zijn systemen nu er wereldwijd chiptekorten zijn. ASMI kwam dinsdag na de slotbel al met resultaten. De chiptoeleverancier profiteerde in het eerste kwartaal ook volop van het chiptekort en rekent voor het huidige kwartaal op een verdere groei. Ook gaat het bedrijf opnieuw eigen aandelen inkopen.

Verfconcern AkzoNobel boekte afgelopen kwartaal bijna twee keer zoveel winst als een jaar geleden, dankzij een sterke groei in Aziƫ en kostenbesparingen. Het bedrijf stelde verder op schema te liggen om zijn jaardoelstellingen te behalen. Op 27 april begint Akzo met het eerder aangekondigde nieuwe aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro.

Uitzendconcern Randstad verklaarde qua werk weer op het niveau van voor de crisis te zitten. De onderneming zag in april haar activiteitenniveau uitkomen op dat van 2019. In het eerste kwartaal presteerde het bedrijf met name in Frankrijk en de Verenigde Staten beter dan het zelf had voorzien, ondanks de lockdowns en macro-economisch onzekerheden. In Nederland boekte Randstad een groei van 9 procent.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Zalando. De Duitse webwinkel kende een sterk begin van het jaar en wist de marktverwachtingen te overtreffen. Door de lockdowns winkelen mensen nog altijd meer online en daarvan profiteert Zalando. Het bedrijf wil op termijn meer dan 10 procent van de totale modemarkt in Europa, nu goed voor zo’n 450 miljard euro, in handen hebben.

De euro was 1,2031 dollar waard, tegenover 1,2037 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 62,19 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 66,14 dollar per vat.