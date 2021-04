Just Eat Takeaway omlaag op groene AEX

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway heeft woensdag een verliesdag gehad op de beurs. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl kreeg het zwaar te verduren nadat concurrent Uber Eats had aangekondigd de Duitse markt op te gaan. Daar kwam ook nog een adviesverlaging van JPMorgan overheen. De AEX kende juist een goede dag, geholpen door flinke stijgingen van bedrijven als Heineken en ASML, die de boeken openden. Ook Randstad kwam met cijfers, maar verloor.

Just Eat Takeaway was de grootste daler bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een min van 3 procent. Behalve op de entree van Uber Eats in Duitsland en een adviesverlaging reageerden beleggers ook op de versoepeling voor de horeca die Nederland heeft aangekondigd. Ook andere Europese landen denken over soepeler coronamaatregelen na en dat kan ten koste gaan van het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway. Randstad (min 1,7 procent) kwam met cijfers die weinig indruk maakten. De uitzender zit qua werk weer op het niveau van voor de crisis, maar had dat in januari al aangekondigd.

Heineken steeg haast 5 procent na beter dan verwachte cijfers. De bierbrouwer blijft wel last houden van de horecasluitingen. Ook chipmachinebouwer ASML (plus 3,8 procent) behoorde bij de kopgroep op het Damrak. Door het chiptekort en de uitbreidingsplannen van grote chipmakers als TSMC, Intel en Samsung zit het orderboek van ASML goed vol. De onderneming verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar. KPN was de koploper in de AEX met een plus van 5,9 procent.

De AEX-index zelf steeg 1,3 procent tot 709,36 punten. De MidKap ging 0,2 procent omlaag tot 1029,05 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,8 procent.

Voetbalclub Juventus verloor in Milaan 13,7 procent aan beurswaarde. De club zag het plan voor de Superleague, een elitecompetitie die de club met elf andere grote Europese clubs lanceerde, uit elkaar spatten nadat de ene na de andere club zich terugtrok. Modemerk Hugo Boss won in Frankfurt 7,2 procent na geruchten dat het Duitse bedrijf in de belangstelling zou staan van het Franse luxeconcern LVMH (plus 3,4 procent).

De euro stond op 1,2038 dollar, tegen 1,2037 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 62 dollar. Brentolie daalde 0,9 procent in prijs tot 66 dollar per vat.