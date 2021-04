Netflix keldert op Wall Street door tegenvallende groei abonnees

Videostreamingdienst Netflix ging woensdag hard onderuit op de beurzen in New York door een zwaar tegenvallende groei van het aantal nieuwe abonnees in het eerste kwartaal. Het aandeel Netflix kelderde 6,5 procent. De hoofdgraadmeters op Wall Street lieten bij aanvang een wisselend beeld zien, na de verliezen van een dag eerder.

In totaal kreeg Netflix er van januari tot en met maart zo’n 4 miljoen betalende klanten bij. Analisten hadden gerekend op een aanwas van ruim 6 miljoen. In de laatste drie maanden van vorig jaar was nog sprake van 8,5 miljoen nieuwe abonnees. In die periode zochten nog veel mensen hun toevlucht tot dramaseries als The Crown en The Queen’s Gambit. Maar door de versoepeling van de coronamaatregelen in diverse landen en een lagere productie van nieuwe films en series zochten minder mensen naar vertier op Netflix. Netflix rekent voor het lopende kwartaal op slechts 1 miljoen nieuwe abonnees.

De technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,4 procent omlaag tot 13.731 punten, onder druk van de koersval van Netflix. De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,1 procent hoger op 33.858 punten en de breed samengestelde S&P 500 zakte 0,1 procent tot 4130 punten.

Telecomconcern Verizon Communications opende eveneens de boeken over het afgelopen kwartaal en daalde 0,2 procent. De resultaten waren beter dan verwacht, maar het aantal mobiele klanten nam voor het eerst in een jaar af. Zorgverzekeraar Anthem verhoogde zijn winstdoelstelling voor dit jaar en kreeg er 0,8 procent bij. Oliedienstverlener Halliburton ging 2,9 procent omlaag na resultaten.

De in New York genoteerde Engelse voetbalclub Manchester United bleef vlak. United trekt zich samen met vijf andere Engelse topclubs terug uit de oprichting van een Europese Super League. Ook andere Europese topclubs zien af van het plan.

Cruisemaatschappij Norwegian Cruise Line dikte 4 procent aan dankzij een adviesverhoging van Goldman Sachs. Volgens de zakenbank is Norwegian goed gepositioneerd om te profiteren van het herstel in de cruisesector van de coronacrisis.