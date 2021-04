Topmannen Just Eat Takeaway en Uber ruziën op Twitter

Topman Jitse Groen van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, bekend van Thuisbezorgd.nl, heeft woensdag op Twitter gebakkeleid met Dara Khosrowshahi van concurrent Uber. De twee vlogen elkaar verbaal in de haren nadat Uber via een interview in de Britse zakenkrant Financial Times had aangekondigd met maaltijdbezorgdienst Uber Eats in Duitsland actief te worden. Just Eat Takeaway is daar de grootste partij.

Groen beschuldigde Uber ervan zijn plannen via de krant naar buiten te hebben gebracht om de beurskoers van Just Eat Takeaway te drukken. Groen impliceerde daarbij dat Uber die tactiek vaker gebruikt. Khosrowshahi reageerde op Groens tweet met het vileine advies om wat minder op de aandelenkoers op korte termijn te letten en meer aandacht aan de techniek en operaties van zijn bedrijf te besteden.

Op zijn beurt besloot Groen de Uber-baas ook wat advies te geven. “Ga anders eerst belasting betalen, geef je bezorgers minimumloon en betaal sociale premies voor je een oprichter advies gaat geven hoe hij zijn bedrijf moet leiden.” Woordvoerders van beide bedrijven weigerden op de Twitter-ruzie in te gaan.

Uber en Just Eat Takeaway troffen elkaar eerder toen ze beiden probeerden de Amerikaanse branchegenoot GrubHub over te nemen. Just Eat Takeaway won die strijd en wordt daardoor ook in de Verenigde Staten actief.