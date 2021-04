Allfunds flink hoger bij debuut op Beursplein 5

Op de Amsterdamse beurs was vrijdag een hoofdrol weggelegd voor Allfunds. Het Spaanse investeringsplatform werd flink meer waard bij zijn beursdebuut op het Damrak. Ook Basic-Fit stond in de belangstelling. De fitnessketen, die de omzet afgelopen kwartaal vrijwel zag opdrogen door de lockdowns, haalde geld op door nieuwe aandelen uit te geven. De Europese beurzen lieten kleine verliezen zien ondanks bemoedigde signalen over het economische herstel in de eurozone. Een mogelijke verhoging van de belasting op beleggingswinsten in de Verenigde Staten zorgde echter voor enige koersdruk.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de min op 711,52 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 1026,53 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent. Uit cijfers van marktonderzoeker Markit bleek dat de economische bedrijvigheid in de eurozone in april is aangetrokken tot het hoogste niveau in negen maanden. De industrie liet een recordgroei zien en ook in de dienstensector was sinds lange tijd sprake van lichte groei.

Allfunds noteerde ruim 13 procent boven de introductieprijs van 11,50 euro per aandeel. Bij de beursgang verkochten bestaande aandeelhouders zoals BNP Paribas en Credit Suisse stukken aan grote institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. De eigenaren van het Spaanse investeringsplatform haalden daarmee zo’n 1,9 miljard euro op. Via het platform van Allfunds kunnen fondsmanagers en investeerders aan elkaar gekoppeld worden.

Basic-Fit (plus 2,1 procent) was koploper in de MidKap. De fitnessketen haalde 204 miljoen euro op. Dit extra geld kan het bedrijf goed gebruiken. Door de gedwongen sluiting van de sportscholen kwam er in de afgelopen maanden nog amper geld binnen. De aandelen werden uitgegeven tegen 34,00 euro per stuk. Banken hadden al aangegeven dat ze hun krediet aan het bedrijf willen verhogen, maar alleen als Basic-Fit het eigen kapitaal zou versterken.

In de AEX stond telecomconcern KPN bovenaan met een winst van dik 1 procent. Uitzender Randstad sloot de rij met een min van 1,9 procent. Chipmachinemaker ASML won 0,5 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten van de Amerikaanse chipmaker Intel, een belangrijke klant van ASML. Bij de kleinere bedrijven zakte Wereldhave 3 procent. Het vastgoedfonds zag de huurinkomsten dalen door de lockdownmaatregelen.

De euro stond op 1,2059 dollar, tegen 1,2018 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 61,53 dollar. Brentolie daalde een fractie in prijs tot 65,39 dollar per vat.