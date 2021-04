Meer VW-managers aangeklaagd om dieselschandaal

De Duitse justitie heeft nog eens vijftien bestuurders van Volkswagen en een toeleverancier aangeklaagd vanwege het dieselschandaal dat jaren geleden speelde bij de automaker. Zij worden verdacht van medeplichtigheid aan fraude in combinatie met belastingontduiking. Ook worden ze verdacht van vals adverteren en indirecte verantwoordelijkheid voor het onterecht afgeven van certificaten.

De openbaar aanklager van Braunschweig heeft niet bekendgemaakt wie er nu zijn aangeklaagd. Eerder werd voormalig VW-topman Martin Winterkorn al samen met vier anderen verantwoordelijk gehouden voor de sjoemeldiesels. Hun rechtszaak is vanwege de coronapandemie verschoven naar september.

Het sjoemeldieselschandaal werd in 2014 ontdekt. Volkswagen bleek een systeem te hebben ingebouwd dat zorgde dat de motor in een minder vervuilende stand terechtkwam als de omstandigheden van een uitstoottest werden herkend. Zo kregen de auto’s een gunstiger milieulabel, want bij normaal gebruik stootten de auto’s aanzienlijk meer uit dan beloofd. Het schandaal heeft Volkswagen al tientallen miljarden euro’s gekost aan boetes en schadevergoedingen.