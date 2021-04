Egypte rekent dit jaar op verdubbeling aantal toeristen

Egypte hoopt dit jaar een stuk meer toeristen te ontvangen dan in 2020. Het land rekent op een verdubbeling van het aantal buitenlandse bezoekers, zegt de vice-minister van Toerisme tegen persbureau Reuters.

Vorig jaar vierden 3,5 miljoen mensen vakantie in Egypte, tegen 13,1 miljoen in 2019. Daardoor liepen de inkomsten uit toerisme met zo’n 70 procent terug. Dit jaar hoopt het land van de piramides tegen de 8 miljoen bezoekers te verwelkomen, goed voor tussen 6 miljard en 7 miljard dollar aan inkomsten.

Egypte rekent dit jaar op meer dan een miljoen toeristen uit Rusland. De twee landen maakten eerder deze week bekend dat alle directe vluchten na meer dan vijf jaar worden hervat. De Russen vlogen jarenlang niet op populaire badplaatsen als Sharm el-Sheikh en Hurghada na een aanslag op een Russisch passagiersvliegtuig in 2015. Daardoor ontstonden twijfels over de veiligheid op Egyptische vliegvelden.

Bij de vliegramp in oktober 2015 kwamen 224 mensen om het leven. Door een explosie in het bagageruim stortte het toestel vanaf bijna 10 kilometer hoogte neer in de Sinaïwoestijn. Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid op maar Egypte ontkende dat maandenlang. Later erkende de Egyptische president Abdul Fattah al-Sisi dat terroristen een bom in het vliegtuig hadden geplaatst in Sharm el-Sheikh.