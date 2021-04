Luchtvaartmaatschappij ANA Holdings stijgt op Japanse beurs

Het aandeel ANA Holdings werd maandag flink hoger gezet op de beurs in Tokio. De Japanse luchtvaartmaatschappij verwacht in het lopende boekjaar een kleiner verlies te lijden dan eerder werd gevreesd. Ook de andere transportbedrijven werden opgepikt door de hoop dat het aantal coronabesmettingen weer zal afnemen door de herinvoering van de noodtoestand in de grote Japanse steden, die vrijdag werd aangekondigd.

ANA Holdings dikte 5,5 procent aan en concurrent Japan Airlines klom ruim 4 procent. De spoorwegbedrijven Central Japan Railway, West Japan Railway en East Japan Railway behoorden ook tot de sterkste stijgers met winsten tot bijna 5 procent. De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,4 procent in de plus op 29.126,23 punten. Beleggers trokken zich op aan de koerswinsten op Wall Street van afgelopen vrijdag. Daarnaast werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Japanse centrale bank, dat dinsdag bekend wordt gemaakt.

Toshiba won ruim 1 procent. 3D Investment Partners, de op een na grootste aandeelhouder van Toshiba, heeft het Japanse technologieconcern opgeroepen tot een strategische herziening en open te staan voor een mogelijke overname van het bedrijf. Toshiba wees vorige week een overnamebod van 20 miljard dollar door investeerder CVC Capital Partners af. Ook andere partijen hebben interesse in het bedrijf.

Elders in de Aziatische regio lieten de beurzen een gemengd beeld zien. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,3 procent. De hoofdindex in India steeg dik 1 procent ondanks de aanhoudende snelle verspreiding van het coronavirus in het land. De Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben snelle hulp toegezegd aan India, waar het aantal nieuwe coronabesmettingen is opgelopen tot meer dan 350.000.