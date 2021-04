Vrijmarkten op Koningsdag vanwege corona opnieuw digitaal

Koningsdag kent net als vorig jaar geen grootste vrijmarkten en braderieën vanwege de coronalockdown. Voor bijvoorbeeld de horeca is dat een domper. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen bij de pakken neer gaat zitten. Sommige handelaren besloten uit te wijken naar het internet of kwamen met andere creatieve ideeën.

Wie dinsdag tweedehandsspullen wil kopen, kan dat bijvoorbeeld doen op één van de ruim 20.000 digitale kleedjes die op de app en website van Nextdoor te vinden zijn. In deze buurtapp zitten vooralsnog zo’n 17.000 buurtbewoners uit alle circa 350 Nederlandse gemeenten, die er hun overbodige camera, uitgelezen boeken of zelfgemaakte mutsen aanbieden. Vorig jaar werden zo’n 12.000 digitale kleedjes uitgelegd, maar dat aantal wordt dit jaar overtroffen, denkt Nextdoor.

Ook jonge Amsterdammers die in normale tijden een zakcentje zouden verdienen in een van de parken kunnen op het internet terecht. Op Vondelpark.live stellen kinderen tussen de 3 jaar en 16 jaar een talent tentoon om geld op te halen voor bijvoorbeeld een “nieuwe step” of “een heeele grote dino”. Na toestemming van hun ouders bespelen de kinderen live hun instrument, tappen ze moppen of lossen ze een Rubiks-kubus op. Vorig jaar trokken de ruim 150 kinderen op Vondelpark.live meer dan 15.000 bezoekers, met een gemiddelde dagopbrengst van 100 euro als gevolg.

Er zijn meer initiatieven. In het Gelderse Loo heeft zalencentrum Berentsen een ‘drive-through’ geopend voor gebak. Met de fiets, auto of lopend kan iedereen daar terecht voor oranjetompoucen en -soesjes.

Naar een restaurant of café gaan zit er alleen nog niet in. “Het is vervelend, maar ik snap het wel”, zegt Luc Hendrix van Café De Kram bijvoorbeeld. Zijn café ligt aan het Stratumseind, het uitgaanscentrum van Eindhoven, de stad die dinsdag de koning ontvangt. “Dus het zou hier normaal wel een feestje worden. Maar ik snap dat we dicht moeten blijven, want de drukte is anders niet te handhaven.” Dus wordt de energie gericht op woensdag, als de terrassen tussen 12.00 uur en 18.00 weer beperkt open gaan. Hendrix: “Dat geeft hoop. Maar ik verwacht alleen in de weekenden open te zijn, omdat ik niet denk dat het rendabel gaat zijn om doordeweeks drankjes te serveren.”

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) noemt de sluiting op Koningsdag een “bittere pil”. “Er is geen enkele horecaondernemer die op een dag waarop normaal veel te verdienen valt graag gesloten blijft.” Dat de terrassen een dag later alsnog open mogen is een “heel klein lichtpuntje”, aldus de brancheorganisatie.

De Koninklijke Bond voor Oranjeverenigingen, met ruim driehonderd aangesloten verenigingen, snapt de beperkingen. “Leuk is anders, maar we moeten ons realiseren dat het dit jaar niet haalbaar is om grote evenementen te organiseren”, zegt de bond. De oranjefeesten maken dit jaar plaats voor onder meer familiespeurtochten en digitale pubquizzen. “Verdrietig, maar corona is nog verdrietiger. Volgend jaar maken we er een extra groot feest van.”