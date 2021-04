Vraag naar clouddiensten Microsoft versnelt

Techconcern Microsoft heeft in de eerste drie maanden van dit jaar, het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar, de toename in de vraag naar zijn clouddiensten niet zien afvlakken. Nu de coronapandemie dankzij vaccinaties in bijvoorbeeld de Verenigde Staten langzaam ten einde komt, werd daar wel rekening mee gehouden. Topman Satya Nadella ziet daarentegen juist een versnelling van de digitaliseringstrend bij bedrijven.

De omzet van de clouddiensten is nu al goed voor ruim een derde van de omzet van Microsoft. De totale omzet van de Windows-maker groeide met 19 procent tot 41,7 miljard dollar. Daarvan waren de clouddiensten goed voor 17,7 miljard dollar, een toename met een derde.

Ook alle andere bedrijfsonderdelen, zoals de productiviteitssoftware, zakelijk sociaal netwerk LinkedIn, de gamestak Xbox en besturingssysteem Windows, leverden meer op. De verkoop van hardware, zoals Microsofts Surface laptops en tablets en de Xbox-spelcomputers, werden daarbij nog gehinderd door het wereldwijde tekort aan chips.

Onder de streep hield Microsoft 15,5 miljard dollar over. Een jaar eerder was de nettowinst 10,7 miljard dollar.

De resultaten van Microsoft waren beter dan de markt in doorsnee verwacht had. Toch viel met name de omzetgroei wat tegen. Veel analisten hadden gehoopt dat Microsoft hun verwachtingen verder zou overtreffen. Het aandeel Microsoft daalde daardoor in de nabeurshandel op de beurzen in New York.