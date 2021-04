Verzekeraars Aegon en NN koplopers in afwachtende AEX

De verzekeraars Aegon en NN Group stonden woensdag bovenaan in de Amsterdamse AEX-index. Ook elders in Europa stonden de financiële bedrijven in de belangstelling dankzij sterke kwartaalresultaten van Deutsche Bank en Lloyds Banking Group. De Europese beurzen lieten kleine koersuitslagen zien. Beleggers namen weinig risico in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat later op de dag naar buiten komt. Ook werd uitgekeken naar de kwartaalupdates van iPhonemaker Apple en socialemediabedrijf Facebook, die na de slotbel op Wall Street worden vrijgegeven.

De hoofdindex op Beursplein 5 stond rond het middaguur 0,1 procent in de min op 711,78 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 1042,28 punten. Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,5 procent.

Deutsche Bank dikte ruim 8 procent aan in Frankfurt. De bank behaalde de hoogste kwartaalwinst in zeven jaar. Het financiële concern deed vooral goede zaken met het adviseren bij fusies en beursgangen en bij de handel in aandelen en obligaties. Daarnaast hoefde de bank veel minder geld opzij te zetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald, nu de economie flink aan het herstellen is. In Londen werden de resultaten van de Britse bank Lloyds (plus 4,5 procent) goed ontvangen.

In de AEX wonnen Aegon en NN Group 2,1 procent en 1,6 procent dankzij de positieve berichten uit de Europese bankensector. Olie- en gasproducent Shell, die donderdag met cijfers komt, klom 1,4 procent. Betaalbedrijf Adyen sloot de rij met een verlies van 1,7 procent. In de MidKap ging Fugro aan kop met een plus van 4,6 procent. De bodemonderzoeker heeft een opdracht gekregen van het Noorse energieconcern Equinor voor onderzoek langs de Canadese kust. Grootste daler was biotechnoloog Galapagos met een verlies van 2,1 procent.

In Parijs klom Sanofi 1,8 procent. De Franse farmaceut presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht mede dankzij sterke verkopen van Dupixent, een behandeling voor eczeem. Sainsbury zakte 2,5 procent. De Britse winkelketen zag de jaarwinst dalen door hogere kosten vanwege de coronamaatregelen. WPP won 3 procent in Londen. Het grootste reclamebureau ter wereld liet weer groei zien door het economische herstel. Delivery Hero won 8,5 procent. De Duitse maaltijdbezorger zag het aantal bestellingen in het eerste kwartaal bijna verdubbelen dankzij de lockdowns in veel landen.

De euro noteerde op 1,2070 dollar tegen 1,2059 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde een fractie in prijs tot 62,92 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 66,31 dollar per vat.