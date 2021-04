CBS: producentenvertrouwen naar hoogste stand in twee jaar

Ondernemers in de industrie hebben in twee jaar niet zoveel vertrouwen gehad in de economie als in april. Vooral over de oplopende orderportefeuille waren ze tevreden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook werden ze positiever over de toekomstige bedrijvigheid en over de hoeveelheid producten die ze op voorraad hebben.

In totaal leidde dat tot een stijging van de vertrouwensgraadmeter van het CBS naar een stand van 6,5. In april 2019 was dat 6,7 en daarna daalde de graadmeter. Het dieptepunt werd precies een jaar geleden bereikt tijdens de eerste uitbraak van het coronavirus in Nederland. De hoogste stand ooit werd in februari 2018 bereikt.

Vooral ondernemers die hout- en bouwmaterialen produceren waren flink positiever dan in maart, maar ook voor alle andere sectoren noteerde het CBS een positieve stemming. De sector voeding- en genotsmiddelen was in maart nog flink negatief gestemd, maar ook daar zien ondernemers het nu wat zonniger in.