Kinepolis ontving ook in eerste kwartaal veel minder bezoekers

De Belgische uitbater van bioscopen Kinepolis heeft ook in het eerste kwartaal van 2021 een fractie van het normale aantal bezoekers ontvangen. Door lockdownmaatregelen om coronabesmettingen te voorkomen bleven de meeste bioscopen de afgelopen periode dicht. In onder meer Nederland en België was dat het hele kwartaal het geval.

In totaal ontving Kinepolis de afgelopen periode 400.000 bezoekers. Dat is 95 procent minder op jaarbasis. De bioscoopketen heeft een nieuwe lening afgesloten van 80 miljoen euro om de moeilijke periode te overbruggen.

In de bioscopen die open waren, zoals in de Verenigde Staten en Spanje, werd tot 30 procent van het aantal bezoekers gehaald van voor de pandemie. Het bedrijf noemt dat “bemoedigend gezien het gebrek aan content en de ingrijpende veiligheidsmaatregelen”. Onder meer Godzilla vs. Kong en Tom and Jerry waren populair. Topman Eddy Duquenne wijst erop dat de Amerikaanse filmstudio’s de première van hun belangrijkste films blijven uitstellen tot er wereldwijd meer bioscopen zijn geopend.

In maart opende het bedrijf een grote bioscoop in Leidschendam, met elf zalen. Kinepolis verwacht daar onder normale omstandigheden een half miljoen bezoekers per jaar te kunnen ontvangen. Op dit moment is het volgens de Nederlandse overheid nog niet verantwoord om bioscopen en theaters te heropenen. De nieuwe bioscoop in Leidschendam maakt deel uit van de Westfield Mall of the Netherlands, een project van vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield.