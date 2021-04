Unilever: Amsterdam eerste keus bij mogelijke beursgang theetak

Als de theedivisie van Unilever naar de beurs wordt gebracht, is Amsterdam op dit moment de eerste keus. Dat zegt Alan Jope, de topman van de levensmiddelenproducent. Het hoofdkwartier van de theedivisie staat in Nederland en een notering aan het Damrak is volgens hem dan ook de meest logische optie als het land “aantrekkelijk blijft voor multinationals”.

Unilever maakte in juli vorig jaar al bekend het overgrote deel van de theedivisie af te willen splitsen omdat er niet genoeg aan wordt verdiend. Dat proces is volgens Jope complex, maar verloopt voorspoedig. De splitsing van de tak, die onder meer thee verkoopt onder de merknamen Lipton en Pukka, moet in de tweede helft van het jaar worden afgerond.

Een beursgang voor het onderdeel is de belangrijkste maar niet de enige mogelijkheid. Een verkoop of een samenwerkingsverband met een ander bedrijf zijn ook opties. Er is een nieuwe topman voor de divisie aangesteld die de theetak de nieuwe fase in moet leiden. De activiteiten die worden afgesplitst waren vorig jaar goed voor een omzet van zo’n 2 miljard euro.