Industrieconcern VDL aast op beursgenoteerd Neways

Industrieconcern VDL Groep aast op het beursgenoteerde bedrijf Neways, een Brabantse maker van elektronische componenten voor bijvoorbeeld de auto-industrie. De twee zijn met elkaar in gesprek, maar het is nog onzeker of een en ander uiteindelijk tot een overname zal leiden.

VDL biedt 12,50 euro per aandeel (met dividend) op Neways. Een concrete overnamesom die dan zou ontstaan wilde een woordvoerder van VDL niet geven. Hij wilde ook niet speculeren of de beursnotering van Neways na een overname in stand blijft. VDL zelf heeft die notering, als familiebedrijf, namelijk niet. “Ik kan niks zeggen, dit is echt pas een voorstel.”

Sinds 1995 is VDL al aandeelhouder van Neways en de onderneming heeft een belang van bijna 28 procent opgebouwd. Daarbij heeft aandeelhouder ZBG Capital zijn deelneming in Neways van ruim 28 procent inmiddels toegezegd. Daarmee heeft VDL dus al meer dan de helft van de aandelen Neways in handen.

Volgens VDL kan het bedrijf met Neways een sterkere positie krijgen in industrie├źn waar ze gezamenlijk actief zijn. Dat “biedt meerwaarde voor klanten op het gebied van hoogwaardige elektronica en mechatronica”, aldus VDL.