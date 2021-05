Cosmeticamerk Estée Lauder houdt last van coronapandemie

Estée Lauder heeft ondanks het aantrekken van toerisme in bepaalde werelddelen nog altijd last van de beperkingen door de coronapandemie. Zo voelde het cosmeticabedrijf het afgelopen kwartaal de gedwongen winkelsluitingen en reisbeperkingen in belangrijke markten. Ook hebben klanten van het make-upmerk weinig reden om zich op te doffen nu er nog massaal thuisgewerkt wordt.

Volgens Estée Lauder zijn de eerste tekenen van herstel in de reisbranche zichtbaar en zorgden deze deels voor groei in januari, februari en maart ten opzichte van een jaar geleden, toen in die periode de pandemie uitbrak. Met name in Azië, waar al meer binnenlands gereisd kan worden in bijvoorbeeld China en Korea, werd meer verkocht. Cosmetica wordt vaak ook op plekken verkocht waar veel reizigers samenkomen, zoals stations en luchthavens. De verkoop kwam met name van het luxe-eiland Hainan, ten zuiden van China. Voor veel Chinezen is het eiland een populaire vakantiebestemming, zeker nu internationaal reizen naar Europa en de Verenigde Staten nog maar beperkt kan.

Ondanks de groei in die regio kwam het totaal aantal verkopen lager uit dan alom werd verwacht. In andere belangrijke markten zoals West-Europa, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Japan en Brazilië zorgden nieuwe besmettingsgevallen voor hernieuwde lockdowns waardoor winkels opnieuw moesten sluiten. Daardoor werd er in deze regio’s wel meer online verkocht.

In het derde kwartaal van het gebroken boekjaar, dat eindigde op 31 maart, werd voor bijna 4 miljard dollar aan parfum, lipsticks, dagcrèmes en andere verzorgingsproducten verkocht. Dat is 16 procent meer dan dezelfde periode een jaar eerder. Analisten hadden in doorsnee gerekend op een iets hogere omzet.

Estée Lauder zegt vanwege de pandemie nog altijd kostenbesparende maatregelen te nemen om de impact van de virusuitbraak onder controle te houden. Voor de rest van het jaar rekent het cosmeticamerk vanwege de aantrekkende reisbranche op een stijging van de verkopen tot ongeveer 12 procent ten opzichte van het jaar ervoor.