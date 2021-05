Kwartaalupdate DSM en tegenvaller Heijmans centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar het kwartaalbericht van speciaalchemieconcern DSM en de tegenvaller die bouwbedrijf Heijmans te verwerken kreeg. Ook wordt uitgekeken naar het banenrapport van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Het ADP-rapport loopt vooruit op het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag wordt vrijgegeven.

DSM zag de omzet en het bedrijfsresultaat stijgen in het eerste kwartaal. Bestuurders van het bedrijf spraken van een “zeer goede” start van het jaar ondanks de aanhoudende uitdagingen door de coronacrisis. Het bedrijf profiteerde van een sterker dan verwachte vraag naar vezels en andere producten die door zijn materialentak worden gemaakt. De voedingsmiddelentak, die het al de hele coronacrisis goed doet, groeide gestaag door. Door de sterke groei van de materialentak is DSM optimistischer geworden over de resultaten in het hele jaar. Ook OCI en TKH Group kwamen met cijfers.

Heijmans kan op zijn beurt rekenen op een aanzienlijke claim van TenneT. De netbeheerder handelde rechtmatig toen het in 2018 een contract met de bouwer voor bouw van nieuwe Wintrack II-hoogspanningsmasten opzegde, stond in een tussenvonnis in de arbitragezaak tussen de partijen.

De Amsterdamse AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren wat te herstellen na de zware verliesbeurt een dag eerder. De hoofdindex zakte dinsdag ruim 2 procent en sloot voor het eerste sinds 31 maart weer onder de 700 punten. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met winsten openen. In Hongkong ging de Hang Seng-index woensdag 0,5 procent omlaag. In Japan en China waren de beurzen nog sloten vanwege een lange vakantieperiode in beide landen.

Beleggers verwerken daarnaast de opmerkingen van de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen. Yellen, oud-voorzitter van centralebankenkoepel Federal Reserve (Fed), zei dat de rentes mogelijk sneller omhoog moeten om oververhitting van de Amerikaanse economie te voorkomen. De Fed heeft zelf steeds gezegd tot 2024 geen rentestap te verwachten. Yellen zwakte haar uitspraken later af en verklaarde geen hogere rente te voorspellen of aan te bevelen.

De euro was 1,2010 dollar waard, tegenover 1,2018 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,9 procent tot 66,25 dollar. Brentolie kostte ook 0,9 procent meer, op 69,49 dollar per vat.