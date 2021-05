‘Eerste handelsoverleg VS en China sinds vertrek Trump nabij’

De Verenigde Staten en China houden binnenkort hun eerste handelsoverleg sinds het aantreden van president Joe Biden. Dat meldt de Hongkongse krant South China Morning Post op basis van ingewijden. De Amerikaanse handelsgezant Katherine Tai zal naar verluidt met vicepremier Liu He van China spreken over het handelsakkoord dat de twee landen begin 2020 ondertekenden.

Bidens voorganger Donald Trump koos in 2018 en 2019 vooral voor harde confrontaties om China tot meer concessies op het vlak van bilaterale handel de dwingen. Hij voerde extra importtarieven in op honderden miljarden dollars aan Chinese handelswaar, waarop de Volksrepubliek met vergelijkbare tegenmaatregelen reageerde.

Die handelsoorlog werd beëindigd met een gedeeltelijke handelsdeal die Trump en Liu in januari 2020 ondertekenden. Daarin spraken ze af dat China voor 200 miljard extra aan Amerikaanse waren zou kopen, waaronder landbouwproducten. In ruil daarvoor zagen de VS af van nieuw strafheffingen en verlaagden ze bepaalde importheffingen.

China wil het liefst dat alle handelsbarrières uit Trumps periode worden opgeheven, maar Tai en andere leden van de regering-Biden noemden dit eerder onwaarschijnlijk. Tai wil in het eerste handelsoverleg sinds augustus vooral horen van China hoeveel is waargemaakt van de belofte om extra uit de VS te importeren. Door de coronapandemie lopen de Chinezen achter op schema.

Handelspolitiek is in de Chinees-Amerikaanse verhoudingen onder Biden een minder urgent probleem dan onder zijn voorganger. De spanningen rond mensenrechtenschendingen, de status van Taiwan en conflicten in de Zuid-Chinese Zee treden meer op de voorgrond. Tai gaf onlangs aan dat haar team nog moet beginnen aan een uitgebreide beoordeling van het Chinese handelsbeleid.