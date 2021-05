Sterkste kwartaal staalconcern ArcelorMittal in tien jaar

Staalconcern ArcerloMittal heeft naar eigen zeggen het sterkste kwartaal in tien jaar tijd achter de rug. De onderneming profiteerde van een stijgende vraag naar staal, waarbij er ook meer staal werd verscheept. Dat komt vooral omdat economieën langzaamaan weer aan het herstellen zijn van de coronacrisis.

De situatie op de staalmarkt is volgens het bedrijf verbeterd en de productie wordt gestaag opgevoerd om aan de groeiende vraag te voldoen. Eerder in de coronacrisis verlaagde ArcelorMittal nog de productie en werd er flink op de kosten bespaard. Wat nu in het voordeel van de onderneming werkt is dat de staalvoorraden wereldwijd op een laag niveau zijn, waardoor er meer verkocht kan worden.

ArcelorMittal sloot het kwartaal af met een omzet van 16,2 miljard dollar, tegen 14,8 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De winst kwam uit op 2,3 miljard dollar, waar na het eerste kwart van 2020 een tekort van 1,1 miljard dollar resteerde.