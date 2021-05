Voormalige chemietak AkzoNobel splitst zich in tweeën

Nouryon wordt in twee bedrijven gesplitst. De voormalige chemietak van verfproducent AkzoNobel werd in 2018 verkocht en splitst nu de tak af die basischemicaliën voor gebruik in de industrie maakt. Dat onderdeel wordt een nieuw bedrijf dat Nobian gaat heten. Beide bedrijven blijven in handen van investeerders Carlyle en GIC.

Carlyle en GIC namen de speciaalchemietak voor ruim 10 miljard euro over van AkzoNobel en noemden die Nouryon. Een jaar later speculeerden de investeerders al op een opsplitsing waarbij ze de zouttak en de industriële chemicaliën in een apart bedrijf wilden onderbrengen. De zoutwinningstak werd eerder dit jaar verkocht door Nouryon.

Na de splitsing maakt Nouryon chemicaliën die gebruikt worden bij de productie van onder meer verzorgingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, verf, voedingsmiddelen en bouwmaterialen. Bij dat bedrijf werken dan nog ongeveer 7900 mensen in ruim tachtig landen. De jaaromzet was vorig jaar 3,7 miljard euro. Nobian dat onder meer zout- en chlooractiviteiten omvat, heeft straks ongeveer 1600 werknemers en had in 2020 een omzet van ongeveer 1 miljard euro. De splitsing moet in het derde kwartaal zijn afgerond.