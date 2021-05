Duits studentenbanenplatform Zenjob naar Nederland

Het Duitse online-uitzendbureau Zenjob gaat studenten ook in Nederlandse studentensteden koppelen aan werkgevers. Aan het einde van dit jaar wil het platform achthonderd studenten in het netwerk hebben en 2,5 miljoen euro hebben omgezet.

Het uitzendbureau wil profiteren van de toenemende vraag naar flexibele werkkrachten in sectoren die daar wegens de coronapandemie behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld bij bezorgdiensten, waar het door winkel- en horecasluitingen drukker dan tevoren is. Of in de horeca, waar nu langzaamaan weer meer mogelijk is terwijl een op de vijf werknemers sinds het begin van de coronacrisis de sector verliet.

Studenten kunnen zich aanmelden via de Zenjob-app. Als ze door het intakegesprek heen komen, dan krijgen ze banen in hun omgeving aangeboden die bij hen passen. Werk via Zenjob wordt wekelijks uitbetaald.

Zenjob werd in 2015 opgericht in Berlijn en wist sindsdien 50 miljoen euro aan investeringen binnen te halen. Inmiddels heeft het bedrijf 270 mensen in dienst en worden via de app maandelijks ruim 22.000 Duitse studenten aan het werk gezet. Nederland is het eerste land waar het platform naar uitbreidt.