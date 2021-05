Uitbraak corona in iPhone-fabriek India, productie onder druk

In de Indiase fabriek van Apple-partner Foxconn worden als gevolg van de coronapandemie momenteel minder iPhone 12-toestellen geproduceerd. Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat veel werknemers besmet zijn geraakt met het coronavirus. Daardoor is de productie met meer dan de helft afgenomen. Het gaat om een fabriek in de zuidelijke staat Tamil Nadu in India die speciaal voor dat land de smartphones maakt.

India is een van de landen met de meeste smartphonegebruikers. De staat Tamil Nadu is een van de regio’s van het land die het hardst getroffen is door een tweede golf van de virusuitbraak. Sinds maandag geldt er een volledige lockdown om besmettingen in te dammen.

Meer dan 100 Foxconn-werknemers in de staat zijn positief getest op het coronavirus. Het bedrijf laat niemand meer in de fabriek toe tot eind mei, zegt een van de bronnen. “Werknemers mogen wel weg, maar niet naar binnen. Maar een klein deel van de productie draait nog.”

Werknemers wonen en werken bij de fabriek van Foxconn, ’s werelds grootste elektronica-assemblagebedrijf en een belangrijke leverancier van Apple. Het is niet bekend hoeveel werknemers in totaal bij de fabriek werken en wat de volledige productiecapaciteit is.

Volgens het Taiwanese Foxconn is een klein aantal werknemers bij een van de fabrieken in India positief getest op het coronavirus en biedt het bedrijf ondersteuning, waaronder medische hulp, zegt het bedrijf in een reactie. Foxconn wil verder niets zeggen over de productie van de iPhone 12 of hoeveel personeel uit is gevallen. Apple wilde nog niet meteen reageren.