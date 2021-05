Benzine na hack steeds schaarser bij Amerikaanse tankstations

Benzine aan de pomp wordt in grote delen van de Verenigde Staten steeds schaarser als gevolg van een cyberaanval op Colonial Pipelines. Dat bedrijf zette na de aanval met gijzelsoftware eind vorige week systemen stil, waardoor de grootste pijpleiding voor brandstoffen in het land stil kwam te liggen. Een stijgend aantal benzinestations moet klanten daardoor nee verkopen.

Volgens prijsvergelijkingssite GasBuddy zitten in de staat North Carolina meer dan zes op de tien benzinestations zonder brandstof. In Georgia en Virginia is bij 40 procent van alle pompstations de voorraad op. In de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. staan bij benzinestations lange rijen auto’s omdat chauffeurs bang zijn zonder benzine te komen zitten. De prijs per gallon, ongeveer 3,8 liter, is gestegen naar het hoogste niveau in zes jaar tijd.

De pijplijn van Colonial naar de oostkust loopt van de kust van de Golf van Mexico tot aan Linden in New Jersey, bij New York. Onderweg wordt bijvoorbeeld ook de luchthaven van Atlanta, een van de drukste ter wereld, aangedaan. De pijp is goed voor bijna de helft van alle brandstof die naar dat deel van het land gaat. Normaal gesproken vervoert de leiding het equivalent van 2,5 miljoen vaten olie per dag.

De cybercriminelen achter de aanval eisen losgeld en beloven na betaling de hack te beƫindigen. Nu zijn belangrijke documenten van het bedrijf versleuteld, waardoor Colonial er niet bij kan. Volgens The Washington Post is Colonial niet van plan met geld over de brug te komen. Eerder deze week zei minister van Energie Jennifer Granholm dat het bedrijf uiterlijk woensdagavond (plaatselijke tijd) besluit of de pijpleiding weer kan worden opgestart.

Door de aanhoudende blokkade is Colonial begonnen met het handmatig openen van delen van de pijpleiding, om zo de voorraden in de staten Georgia, Maryland, New Jersey en North en South Carolina enigszins aan te vullen. Tot dusver is hierdoor slechts een klein deel van de pijpleiding weer in gebruik. Het kan na een volledige herstart nog weken duren voordat de aanvoer weer op het oude peil is, waarschuwde Colonial.

Oliehandelaren proberen nu grotere schepen te regelen om brandstoffen uit het Midden-Oosten en Aziƫ te vervoeren naar de Amerikaanse oostkust. Ook zijn rij- en rusttijden aangepast zodat tankwagens langer de weg op kunnen om benzine aan te leveren. Daarnaast werken vervoersautoriteiten aan een tijdelijke opschorting van een 101 jaar oude wet die het buitenlandse schepen verbiedt producten van de ene Amerikaanse haven naar de andere Amerikaanse haven te vervoeren.