Rentezorgen op beurzen nemen af, AEX lijkt hoger te beginnen

De Amsterdamse beurs lijkt vrijdag met winst te openen. Beleggers trekken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de zorgen over een hogere rente afnamen na kalmerende woorden van bestuurders van de Amerikaanse centrale bank. Volgens de centralebankiers is de hoge inflatie in de Verenigde Staten slechts een tijdelijk verschijnsel dat wordt veroorzaakt door de schaarste aan bepaalde producten door de herstart van de economie na de coronacrisis.

De inflatievrees laaide deze week flink op nadat het algemene prijspeil in de VS de sterkste stijging liet zien in meer dan tien jaar. De hoge inflatie wakkerde op zijn beurt de angst aan dat de Amerikaanse Federal Reserve sneller dan verwacht zal moeten ingrijpen door de rente te verhogen om oververhitting van de economie te voorkomen. Hogere rentetarieven zijn vooral ongunstig voor snelgroeiende techbedrijven, maar ook voor aandelen in het algemeen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren een half procent hoger te beginnen aan de laatste handelsdag van de week. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting in het groen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ lieten vrijdag winsten te zien. De Nikkei in Tokio sloot dik 2 procent hoger na drie zware verliesdagen op rij.

De aandacht gaat onder meer uit naar de Europese autosector. Volgens onderzoeks- en adviesbureau AlixPartners loopt de wereldwijde autosector dit jaar naar schatting 110 miljard dollar aan omzet mis door het chiptekort waar autofabrikanten mee worstelen. Begin dit jaar werd de impact van het chiptekort in de sector op 61 miljard dollar ingeschat door het bureau. AlixPartners denkt dat autoproducenten dit jaar 3,9 miljoen voertuigen minder gaan bouwen als gevolg van het gebrek aan chips.

De Europese beurzen wisten donderdag de verliezen beperkt te houden na een slecht begin van de handel. De AEX eindigde 0,1 procent lager op 694,22 punten en de MidKap daalde 0,2 procent tot 1035,70 punten. Londen verloor 0,6 procent. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,4 procent. Wall Street toonde herstel. De Dow-Jonesindex steeg 1,3 procent tot 34.021,45 punten. De brede S&P 500 klom 1,5 procent en techbeurs Nasdaq won 0,7 procent.

De euro was 1,2094 dollar waard, tegenover 1,2068 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 63,47 dollar. De olieleveringen via een belangrijke pijplijn in de VS zijn weer op het normale niveau. De pijplijn, die goed is voor bijna de helft van alle olieleveringen naar de Amerikaanse oostkust, lag bijna een week stil nadat hackers Colonial Pipeline met gijzelingssoftware hadden aangevallen. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 66,64 dollar per vat.