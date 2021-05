‘Aandacht bedrijven voor welzijn medewerker toegenomen na corona’

De aandacht van bedrijven voor het welzijn van hun medewerkers is toegenomen sinds de uitbraak van het coronavirus. Ondernemingen die alleen in Nederland gevestigd zijn, dus zonder buitenlandse vestigingen, vallen relatief vaker in de attente groep bedrijven. Dat concluderen de universiteiten van Maastricht en Utrecht op basis van onderzoek onder ruim 3400 ondernemingen met meer dan 100 werknemers.

Opdrachtgever van het onderzoek is MVO Nederland, een ondernemersclub die onder meer streeft naar klimaatneutraal zakendoen.

Bedrijven die voor de crisis al toegewijd waren aan het welzijn van hun medewerkers, zijn dat ook tijdens de coronacrisis en soms in hogere mate. Dat uitte zich voor de pandemie onder meer in de investeringen die bedrijven doen in opleiding, training, medezeggenschap en veiligheid. Sinds de uitbraak van het coronavirus werken meer mensen vaker thuis. Attente bedrijven sturen hun medewerkers daarom regelmatig een presentje en borrelpakketten. Ook geven ze hun personeel op verschillende manieren aandacht zoals via mailtjes en telefoontjes.

Ondernemingen in de sectoren die zwaarder zijn getroffen door de coronacrisis lijken relatief wat minder aandacht te hebben voor het welzijn van hun medewerkers tijdens de pandemie. De onderzoekers noemen onder meer de horeca en de cultuursector. Bouwbedrijven en zakelijk of financieel dienstverleners hebben relatief meer aandacht voor het welzijn van werknemers.