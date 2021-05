Bitcoinklanten hoeven identiteit toch niet telkens te bewijzen

Bitcoinhandelaren hoeven hun klanten toch niet te dwingen om bij iedere transactie hun identiteit te bewijzen. De bedrijven moeten wel de transacties blijven screenen, maar mogen daarbij zelf inschatten bij welke transactie er een groot risico op zaken als witwassen is. Dat bevestigt De Nederlandsche Bank (DNB), nadat bitcoinhandelaar Bitonic had gemeld dat de toezichthouder de eis had afgezwakt nadat dat bedrijf daartegen bezwaar had aangetekend.

Het Amsterdamse bedrijf had een registratie aangevraagd en gekregen van DNB, maar vond de eisen van de toezichthouder veel te streng. Daarom ging Bitonic niet alleen in bezwaar, maar spande ook een kort geding aan om de identificatie-eis per direct te schorsen. Dat vond de rechter onnodig, maar DNB moest wel binnen zes weken onderbouwen waarom de beslissing is genomen.

Bitonic had vooral bezwaar tegen de eis dat gebruikers bij iedere transactie via een videoverbinding moeten bewijzen dat zij een transactie uitvoeren. Dat is niet alleen bewerkelijk en leidde tot het vertrek van een deel van de klanten, maar was volgens de bitcoinhandelaar ook in strijd met de privacywetgeving.

Een woordvoerder van de centrale bank geeft aan niet op individuele gevallen te kunnen ingaan. Wel zijn er bij de bank nieuwe inzichten gekomen over de toepassing van de zogeheten sanctiewet. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven bepaalde onlangs dat trustkantoren ruimte hebben voor risicogebaseerd toezicht en die uitspraak gaf DNB houvast over de te stellen eisen. Dat is volgens de zegsman meegenomen in het denken over registraties van bitcoinbedrijven.