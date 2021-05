Shell verkoopt dochterbedrijf in Filipijnen

Olie- en gasconcern Shell gaat zijn dochteronderneming in de Filipijnen verkopen. Shell Philippines Exploration wordt voor 380 miljoen dollar verkocht aan het lokale energiebedrijf Malampaya Energy.

Daar kan de komende jaren nog een extra betaling van 80 miljoen dollar bovenop komen, afhankelijk van prestaties en grondstoffenprijzen. Shell heeft in de Filipijnen onder meer een groot belang in een aardgasproject. Eerder legde Shell al een raffinaderij in het land stil omdat die niet rendabel meer was.

Shell is al langer bezig activiteiten af te stoten. “Deze aankondiging is consistent met de inspanningen van Shell om onze productie-portefeuille te focussen op negen kernposities”, aldus topbestuurder Wael Sawan van de Upstream-divisie van Shell. Die tak houdt zich bezig met de winning en exploratie van olie en gas. Shell heeft gezegd zich op dat terrein te willen richten op BraziliĆ«, Brunei, de Golf van Mexico, Kazachstan, MaleisiĆ«, Nigeria, Oman, de Amerikaanse Permian Basin en het Britse deel van de Noordzee.