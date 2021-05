Frans oliebedrijf Total gaat naam veranderen

Het Franse olie- en gasconcern Total gaat zijn naam veranderen in TotalEnergies, wat volgens het bedrijf de overgang naar meer duurzame energiebronnen beter weerspiegelt. De naamswijziging zal later deze maand op de jaarlijkse vergadering aan de aandeelhouders worden voorgelegd.

Het in 1924 opgerichte bedrijf is al bezig flink meer investeringen te doen in zonne- en windenergie, maar staat onder druk om meer te doen aan duurzame energie. Naar verwachting gaat Total op de jaarvergadering een eigen klimaatresolutie voorleggen aan de aandeelhouders, waarin plannen en doelstellingen staan om de uitstoot te verlagen.

De afgelopen jaren hebben meer grote energieconcerns hun naam veranderd, om zo de overgang van olie en gas naar schonere energiebronnen te benadrukken. Zo veranderde het Deense Dong, wat stond voor Danish Oil and Natural Gas, in 2017 zijn naam in Orsted. Het Noorse Statoil werd in 2018 omgedoopt in Equinor.