NOW-loket blijft rustig in vijfde periode

Uitkeringsinstantie UWV heeft in de eerste twee weken na opening van een nieuw loket ruim 19.000 aanvragen binnengekregen voor loonsteun vanwege de coronamaatregelen. Daarmee is de vijfde periode voor de zogeheten Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) nog altijd rustiger dan voorgaande periodes.

Van alle aanvragen zijn er nu al 13.000 goedgekeurd. Dat zijn bedrijven met in totaal 275.000 werknemers in dienst. Die bedrijven ontvingen hun eerste voorschotten van in totaal 294 miljoen euro. Later volgen nog twee termijnen.

De meeste bedrijven die een aanvraag deden komen uit de horecasector, een kleine 5800. Ook de overige commerciĆ«le dienstverlening en de detailhandel waren goed vertegenwoordigd, al waren die met zo’n 2000 en ruim 1300 aanvragen wel aanzienlijk kleiner.

De voorwaarden in deze periode zijn dezelfde als bij het voorgaande pakket. Om in aanmerking te komen moeten werkgevers minimaal 20 procent omzetverlies kunnen aantonen over een periode van drie maanden. De overheid vergoedt maximaal 85 procent van de loonkosten. Dit gebeurt bij ondernemingen waar door de coronacrisis alle inkomsten zijn weggevallen.