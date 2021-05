Bedrijf achter Luxaflex grote winnaar op rustige beursdag

Hunter Douglas, het bedrijf achter het bekende raambekledingsproduct Luxaflex, werd maandag ruim een vijfde meer waard op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden enthousiast op het bericht dat topman en president-commissaris Ralph Sonnenberg zijn overnamebod op het bedrijf heeft verhoogd. Verder was het een rustige handelssessie. Veel bedrijven waren dicht vanwege tweede pinksterdag. Ook hadden beleggers in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken en Noorwegen een vrije dag.

Hunter Douglas sloot meer dan 21 procent hoger op ruim 83 euro. Daarmee ging de koers van het aandeel voorbij de door Sonnenberg verhoogde biedprijs. Die bedraagt nu 82 euro per aandeel. Eerder bood hij nog 64 euro per aandeel, maar er was kritiek van aandeelhouders dat die prijs veel te laag zou zijn. Sonnenberg heeft via zijn investeringsmaatschappij Bergson Beheer al 83 procent van de stukken in handen. Beleggers lijken erop te speculeren dat de topman zijn bod later misschien nog een keer moet verhogen om het bedrijf in zijn geheel in handen te krijgen.

De belangrijkste beursgraadmeters in Europa eindigden in de plus. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent hoger op 710,46 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 1056,74 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen klommen tot 0,5 procent.

Ryanair daalde verder licht in waarde in Dublin. Volgens topman Michael O’Leary van de Ierse prijsvechter stijgt het aantal boekingen fors nu steeds meer landen hun grenzen weer openstellen voor toeristen. De Europese Unie riep daarnaast op tot een internationaal onderzoek naar de noodlanding van een Ryanair-vliegtuig in Minsk, waar een tegenstander van de Wit-Russische regering werd gearresteerd. Door het incident stond de hele luchtvaartbranche extra in de aandacht. Maar dit leidde niet tot grote koersdalingen. Air France-KLM ging zelfs licht hoger de handel uit.

In Londen won Cineworld ruim 3 procent. Voor de Britse bioscoopketen lijkt het herstel van de coronacrisis te zijn ingezet. De Britse bioscopen gingen onlangs open na maanden dicht te zijn geweest en volgens de op één na grootste bioscoopketen ter wereld willen meer mensen dan verwacht weer naar de film. In de Verenigde Staten zijn ook bijna alle bioscopen weer open.

De aandacht bleef ook uitgaan naar de bitcoin. De grootste cryptomunt ter wereld herstelde wat na de koersval in het weekeinde en was rond 38.000 dollar waard. De munt is flink in waarde gezakt sinds het recordniveau van bijna 65.000 dollar half april door de vrees voor strengere regelgeving en de zorgen over het hoge energieverbruik van bitcoin.

De euro klom tot 1,2210 dollar, van 1,2186 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,8 procent duurder op 65,38 dollar. Brentolie steeg 2,5 procent in prijs tot 68,12 dollar per vat.